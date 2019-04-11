Тайна перелетов Зеленского. Новое расследование Схем: видео

Журналисты Схем опубликовали новое расследование, посвященное кандидату в президенты Владимиру Зеленскому. Они выяснили, что в течение двух последних лет Зеленский по меньшей мере одиннадцать раз летал в Женеву, когда там жил олигарх Игорь Коломойский, а после переезда олигарха в Израиль летом 2018-го Зеленский еще дважды слетал в Тель-Авив. В каждой второй поездке Зеленского сопровождал юрист олигарха Андрей Богдан, который в итоге стал главным юридическим советником кампании Зеленского на выборах президента.

Зеленский летал в Тель-Авив в сопровождении Богдана в ноябре и декабре 2018 года, причем во время декабрьской поездки к ним также присоединился глава партии Слуга народа Иван Баканов. Также журналисты отмечают, что Зеленский в течение этого времени неоднократно летал на частных самолетах вместе с бизнес-партнерами олигарха - Геннадием Боголюбовым, братьями Игорем и Григорием Суркисом, Тимуром Миндичем.

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Схемы пообщались по телефону с Коломойским. Он сказал, что точно не помнит, но "вроде бы" в последний раз общался с Зеленским на своем дне рождения в 2018 году. Что касается того, что на Зеленского работает его юрист Богдан, Коломойский ответил, что у юристов "обычно много" разных клиентов, и все люди так или иначе друг с другом связаны.

Богдан отказался говорить о причинах посещения Женевы и Тель-Авива в компании Зеленского, ссылаясь на то, что это его частная жизнь. Получить объяснения Зеленского о причинах частых перелетов в Тель-Авив и Женеву с юристом олигарха также не удалось.

Далее в программе журналисты проанализировали полеты юриста Богдана. Они обратили внимание, что юрист часто летает в Беларусь и предположили, что через эту страну он посещает Россию. По данным базы полетов, Богдан трижды прилетал в аэропорт Внуково и улетал оттуда. В причинах въезда в Россию было указано "командировка и временное проживание". Богдан заявил, что с начала войны в Россию не ездил.

Затем журналисты напомнили об отмене запрета СБУ на въезд в Украину артисту из телесериала Сваты Федора Добронравова, который не раз одобрял оккупацию Крыма. Журналисты отметили, что одним из адвокатов Добронравова был уполномоченный представитель предвыборной команды Зеленского Сергей Кальченко.

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8 апреля журналисты-расследователи Бигус-инфо подготовили программу о связи Зеленского с Коломойским. Журналисты рассказали об их общем юристе Богдане, который от имени Зеленского встречался с главой НАБУ Артемом Сытником.