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18.04.2019, 00:45

Люстрацию - отменить. Человек Зеленского приходил в КСУ - Схемы

Люстрацию - отменить. Человек Зеленского приходил в КСУ - Схемы - Фото
Андрей Богдан (фото - Facebook Натальи Седлецкой)

Журналисты выяснили, что юрист Коломойского и член команды Зеленского, который подпадает под закон о люстрации, еще в марте встречался с главой КСУ

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Неформальный куратор штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского и адвокат олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан, на которого рапространяется действие люстрационного закона, в марте посещал КСУ. КСУ решает судьбу закона об очищении власти и может признать люстрацию неконституционной, напоминают Схемы.

Богдан попадает под ограничения люстрационного закона и не может работать на государственной службе. Журналисты Схем выяснили, что 13 марта он тайно посещал КСУ, где, похоже, встретился с председателем суда Станиславом Шевчуком.

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Следующее заседание КСУ по закону о люстрации назначено на сегодня, 18 апреля.

В журнале посещений суда, копией которого располагают Схемы, в графе "заказчик пропуска" для Богдана значится "1 прийм" (приймальня - ред.). Первая приемная - это приемная председателя суда, объясняют журналисты.

КСУ уже более четырех лет рассматривает дело о конституционности отдельных положений закона "Об очищении власти". По этому закону Богдан не может в течение десяти лет работать на госслужбе с момента вступления закона в силу (то есть до октября 2024). Он подпадает под ограничения, потому что дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича.

Впервые его назначил на эту должность Николай Азаров 17 марта 2010г., а освободил 14 февраля 2011 г. своим указом Янукович. Затем 11 июля 2013 г. Азаров неожиданно назначил Богдана правительственным уполномоченным. С этого поста его уволил уже премьер Арсений Яценюк после Революции Достоинства 5 марта 2014 г. (по собственному желанию).

Богдан фигурирует в отчете департамента по вопросам люстрации о результатах сбора и обобщения информации по реализации закона о люстрации как лицо, у которого "обнаружены критерии люстрации".

Богдан отказался отвечать на вопрос, какова была цель егвизита в КСУ. Неделю назад он заявил журналистам Схем, что "не разговаривал с Зеленским относительно своего назначения на любую должность".

Схемы также пытались связаться с председателем суда СШевчуком, но сначала он не отвечал на звонки, а потом отключил телефон.

Председатель правления антикоррупционной организации Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин сообщил у себя в Facebook, что судьи КСУ спешат отменить люстрационный  закон.

Богдан не менее пяти раз, начиная с января 2019 года, летал из Киева в Тель-Авив, где живет Коломойский. Последний заявил, что Бодан работает у него адвокатом и одновременно сотрудничает со штабом Зеленского.

На вопрос, почему на него работает юрист Коломойского, Зеленский ответил так: ": "Парни, вот смотрите: у нас контракт, контракт с точки зрения компании, которая занимается защитой, которая занимается безопасностью. Вот и все. Андрей Богдан – одна из трех компаний, ну он один из там компаньонов, я не знаю, собственно говоря, всю систему корневую, кто из них там компаньон, кто хозяин этой компании. Есть три компании, которые занимаются юридическим сопровождением нашей партии, нашей команды, вот и все хорошо".

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Теги: андрей богдан, Владимир Зеленский, игорь коломойский, люстрация, конституционный суд, Станислав Шевчук
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