Зеленский ответил, почему на него работает персонал Коломойского

Кандидат в президенты Владимир Зеленский ответил на вопрос, почему в его команде работают охрана и юрист олигарха Игоря Коломойского. Соответствующее видео опубликовано в канале YouTube Новини України.

"Вы воспринимаете заявление Порошенко о том, что вы марионетка Коломойского как оскорбление. Но вот столько моментов: автомобиль, охранник, адвокат…", - сказал журналист.

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Зеленский ответил: "Парни, вот смотрите: у нас контракт, контракт с точки зрения компании, которая занимается защитой, которая занимается безопасностью. Вот и все. Андрей Богдан (юрист Коломойского, - ред.) – одна из трех компаний, ну он один из там компаньонов, я не знаю, собственно говоря, всю систему корневую, кто из них там компаньон, кто хозяин этой компании. Есть три компании, которые занимаются юридическим сопровождением нашей партии, нашей команды, вот и все хорошо".

Ранее журналисты Bihus.info выяснили, что юрист Коломойского Андрей Богдан участвует в работе предвыборного штаба Зеленского. И от имени штаба кандидата якобы встречался с руководством НАБУ.

Команда Бигус-инфо выяснила, что Богдан регулярно (практически каждую неделю) летал предположительно на встречи с Коломойским - в Женеву и Тель-Авив. Журналисты отметили, что в декабре 2018 года в Тель-Авив вместе с Богданом летал и Зеленский с командой 95-го квартала. Они пробыли в Израиле четыре дня, а после их возвращения в Украину стартовала кампания Зеленского как кандидата в президенты.

Во время визита в клинику Eurolab для сдачи анализов Зеленского сопровождал, с большой долей вероятности, тот же охранник, который ранее был замечен в компании Коломойского. Тогда в пресс-службе кандидата ответили, что у них нет информации о том, какая фирма его охраняет.