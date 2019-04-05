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05.04.2019, 10:39

Зеленского сопровождает похожий на охранника Коломойского: фото

Зеленского сопровождает похожий на охранника Коломойского: фото - Фото
"Охранник Коломойского" (слева) и Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кандидата, который утверждает, что с опальным олигархом его ничего не связывает, снова заметили в компании человека из охраны Игоря Коломойского

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Кандидата в президенты Владимира Зеленского во время сегодняшнего визита в клинику Eurolab для сдачи анализов сопровождал, с большой долей вероятности, тот же охранник, который ранее был замечен в компании олигарха Игоря Коломойского.

Люди на двух фото визуально очень похожи.

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Для сравнения - это кадр из раннего видео, где бизнесмена видно с охранником (тот на фото слева):

Ниже - фото с сегодняшнего визита Зеленского в клинику (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net):

Ранее расследование программы Схемы показало, что Зеленский передвигается в сопровождении минивэна из условной группы Приват Коломойского.

Украинский олигарх ранее поддержал выдвижение в президенты шоумена, заявив, что видит в этом "символическую смену поколений". 

Смотрите также: "Нужны миллионы Зеленских": Коломойский поддержал комика - видео

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Теги: Владимир Зеленский, игорь коломойский, охранник
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