Зеленского сопровождает похожий на охранника Коломойского: фото

"Охранник Коломойского" (слева) и Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кандидата в президенты Владимира Зеленского во время сегодняшнего визита в клинику Eurolab для сдачи анализов сопровождал, с большой долей вероятности, тот же охранник, который ранее был замечен в компании олигарха Игоря Коломойского.

Люди на двух фото визуально очень похожи.

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Для сравнения - это кадр из раннего видео, где бизнесмена видно с охранником (тот на фото слева):

Ниже - фото с сегодняшнего визита Зеленского в клинику (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net):

Ранее расследование программы Схемы показало, что Зеленский передвигается в сопровождении минивэна из условной группы Приват Коломойского.

Украинский олигарх ранее поддержал выдвижение в президенты шоумена, заявив, что видит в этом "символическую смену поколений".

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