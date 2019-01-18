За Зеленским ездит минивэн из группы Приват Коломойского: СМИ

Кандидат в президенты Владимир Зеленский передвигается в сопровождении автомобиля компании из условной бизнес-группы Приват бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщает Bihus.info со ссылкой на расследование Схем.
В расследовании Схем Зеленая семья ру видно, как комик садится в автомобиль, который сопровождает микроавтобус Volkswagen Multivan на одесских номерах, которые якобы зарегистрированы на Синтез Ойл.
Синтез Ойл, в свою очередь, записан на четыре кипрские фирмы и входит в состав одесского перевалочного комплекса, который контролируется Приватом Коломойского, пишет источник.
Скрин из видео
Также отмечается, что в 2016 году СБУ с прокуратурой провели обыски в офисе Синтез Ойл в рамках расследования делу о возможном расхищении чиновниками из Укртранснефти госсредств в особо крупных размерах.
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