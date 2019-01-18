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18.01.2019, 18:40

За Зеленским ездит минивэн из группы Приват Коломойского: СМИ

За Зеленским ездит минивэн из группы Приват Коломойского: СМИ - Фото
Владимир Зеленский (скриншот видео)

В расследовании Схем о бизнесе Зеленского в РФ видно, как кандидат в президенты уезжает в сопровождении минивэна из условной бизнес-группы Приват

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Кандидат в президенты Владимир Зеленский передвигается в сопровождении автомобиля компании из условной бизнес-группы Приват бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщает Bihus.info со ссылкой на расследование Схем.

В расследовании Схем Зеленая семья ру видно, как комик садится в автомобиль, который сопровождает микроавтобус Volkswagen Multivan на одесских номерах, которые якобы зарегистрированы на Синтез Ойл.

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Синтез Ойл, в свою очередь, записан на четыре кипрские фирмы и входит в состав одесского перевалочного комплекса, который контролируется Приватом Коломойского, пишет источник.

Скрин из видео

Также отмечается, что в 2016 году СБУ с прокуратурой провели обыски в офисе Синтез Ойл в рамках расследования делу о возможном расхищении чиновниками из Укртранснефти госсредств в особо крупных размерах.

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Теги: Владимир Зеленский, игорь коломойский, кортеж, синтез ойл
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