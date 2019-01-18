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18.01.2019, 10:54

Зеленский отреагировал на расследование о "бизнесе в России"

Зеленский отреагировал на расследование о "бизнесе в России" - Фото
Кадр из беседы Владимира Зеленского с журналистами Радио Свобода

Журналисты программы "Схемы" утверждают, что у шоумена до сих пор есть кинобизнес на территории РФ. Зеленский говорит — нет, ничего такого нет.

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Комик Владимир Зеленский, который собирается баллотироваться в президенты, отреагировал на сюжет-расследование о его "бизнесе в России" и заявил, что не работает на территории страны-оккупанта. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Ранее журналисты Радио Свобода разыскали три российские компании, которые производят видео-, теле- и кинопродукцию в РФ: Вайсберг Пикчерс, Платинумфильм и Грин Филмс. Все они принадлежат кипрской компании Green Family LTD, которая является соучредителем ООО Квартал 95 в Украине. Бенефициарами кипрской компании указаны Зеленский, его бизнес-партнеры Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры, а также соратник Игоря Коломойского Тимур Миндич. При попытке взять короткий комментарий шоумен резко отреагировал, но ничего конкретного не ответил.

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Сегодня Зеленский посетовал, что журналисты на него "резко выскочили", из-за чего он "резко отреагировал", и "на всякий случай" попросил прощения за свое поведение. Кандидат в президенты посоветовал расследователям "не прятаться", а прийти к нему за ответами напрямую.

"Ни я, ни Студия Квартал 95, ни каждый из участников нашего коллектива — мы не работаем в России после того, что Россия сделала с Украиной. Мы туда не ездим, я там не выступаю", — заявил он.

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Между тем, Зеленский уточнил, что у него с партнерами компании, "действительно, много различных прав, и мы торгуем с 21 страной за рубежом, со всеми странами СНГ (куда входит и Россия, — ред.)".

"Это правда. Мы торгуем интеллектуальными правами: это наши форматы, идеи, сценарии", — отметил он.

По словам кандидата в президенты, прибыль от этой торговли и деньги от роялти поступают "на разные западные компании, а оттуда эти деньги возвращаются в Украину".

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Теги: Владимир Зеленский, выборы в Украине, расследование, кандидат, выборы президента, схемы, радио свобода, бизнес в россии
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