Схемы: У Зеленского есть кинобизнес в России - видео

У шоумена Владимира Зеленского, который заявил о намерении участвовать в выборах президента Украины, до сих пор есть кинобизнес на территории России, хотя он уверял, что закрыл его еще в 2014 году. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

Журналисты нашли три российские компании, которые занимаются производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ: Вайсберг Пикчерс, Платинумфильм и Грин Филмс. Основателем всех трех является кипрская компания Green Family Ltd. Эта же компания является соучредителем ООО Квартал 95 в Украине, а ее конечными бенефициарами указаны Владимир Зеленский, его бизнес-партнеры Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры и соратник Игоря Коломойского Тимур Миндич.

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"Схемы" проанализировали финансовую отчетность этих российских компаний и обнаружили, что все они продолжают свою хозяйственную деятельность.

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Наиболее успешной из них является Грин Филмс. По данным Федеральной службы государственной статистики России, в 2014 году размер денежных поступлений на счета Грин Филмс составил более 340 млн рублей, в 2015-м - около 208 млн, в 2016-м - чуть более 123 млн рублей.

Журналисты сообщают, что в 2017 году размер поступлений Грин Филмс вырос до почти до 180 млн рублей. Среди них от аренды, роялти, лицензионных платежей - около 143 млн рублей.

В общем поступления на счета этой кинокомпании Зеленского и партнеров в России с 2014 до 2017 года составили около $13 млн, или более чем 350 млн грн по нынешнему курсу.

По данным реестра прокатных удостоверений кинолент в РФ, Грин Филмс продолжила продюсировать фильмы в России после начала военной агрессии в 2014 году. Речь идет о фильмах "8 новых свиданий" (2014), "Между нами, девочками" (2015), "Петля Нестерова" (2015), "8 лучших свиданий" (2016).

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Вопрос о деятельности кинобизнеса на территории России журналистам "Схем" удалось задать Зеленскому напрямую, возле его офиса в Киеве. На что он ответил: "Ну и работайте с ними. Я с ними не работаю. Успехов вам".

Впоследствии его пресс-служба в письменном комментарии "Схемам" отметила: "… В течение многих лет Владимир Зеленский строил международный бизнес в области производства аудиовизуальной контента, поэтому есть и компании, есть и недвижимость, и другие активы, и не только в указанных вами юрисдикциях; есть и в Италии, и в Великобритании и тому подобное. (...) Студия Квартал 95, осознавая ситуацию, сегодня никаких продуктов на территории Российской Федерации не производи".

"Схемам" также удалось обнаружить, что фирма Грин Филмс, которой через кипрскую компанию владеет Зеленский, выиграла конкурс на получение частичного финансирования производства киноленты из бюджета РФ.

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