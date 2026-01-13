Украинские военные подтвердили, что на вооружении защитников находится новый американский зенитный ракетный комплекс Tempest. Соответствующее видео опубликовало Воздушное командование "Центр".

Там отметили, что это вооружение было создано для реагирования на современные вызовы и угрозы, и Tempest является "максимально мобильным, быстрым в развертывании и смертоносным для вражеских целей".

Военные добавили, что подразделение, которое использует этот ЗРК, имеет на счету уже 21 уничтоженный дрон-камикадзе типа Shahed.

Ранее Tempest попал на видео командования "Центр" с новогодним поздравлением, обратило внимание издание Defense Express.

Впервые этот комплекс от компании V2X представили в 2025 году.

Медиа отмечало, что для сбивания целей Tempest использует ракеты AGM-114L Longbow, которые могут стоить около $100 000 – и это делает недешевым применение такого оружия для перехвата "шахедов".

"Хотя, конечно, в условиях, когда россияне наращивают производство этого вооружения для уничтожения ударных дронов вынуждены использовать и такие не очень дешевые варианты", – признавало Defense Express.

Воздушное командование "Центр" действует в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской и частично Полтавской, Сумской и Кировоградской областях.