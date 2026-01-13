Українські військові підтвердили, що на озброєнні захисників перебуває новий американський зенітний ракетний комплекс Tempest. Відповідне відео опублікувало Повітряне командування "Центр".

Там зауважили, що це озброєння було створено задля реагування на сучасні виклики та загрози і що Tempest є "максимально мобільним, швидким у розгортанні та смертоносним для ворожих цілей".

Військові додали, що підрозділ, який використовує цей ЗРК, має на рахунку вже 21 знищений дрон-камікадзе типу Shahed.

Раніше Tempest потрапив на відео командування "Центр" із новорічним привітанням, звернуло увагу видання Defense Express.

Уперше цей комплекс від компанії V2X представили у 2025 році.

Медіа зауважувало, що для збиття цілей Tempest використовує ракети AGM-114L Longbow, котрі можуть коштувати близько $100 000 – і це робить недешевим застосування такої зброї для перехоплення "шахедів".

"Хоча, звичайно, в умовах, коли росіяни нарощують виробництво цього озброєння для знищення ударних дронів вимушені використовувати й такі не дуже дешеві варіанти", – визнавало Defense Express.

Повітряне командування "Центр" діє на Вінниччині, Житомирщині, Київщині, Черкащині, Чернігівщині, та частково Полтавщині, Сумщині та Кіровоградщині.