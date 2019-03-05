"Нужны миллионы Зеленских": Коломойский поддержал комика - видео

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Олигарх дал комментарий службе Би-би-си о выборах президента Украины. Это первый раз, когда Игорь Коломойского выступил в поддержку шоумена-кандидата.

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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский впервые поддержал выдвижение в президенты шоумена Владимира Зеленского, заявив, что видит в этом "символическую смену поколений". Комментарий он дал журналисту службы Би-би-си.

Корреспондент спросил олигарха: возможно, предстоящие выборы и участие Зеленского — это некий шанс для Коломойского "поквитаться" с нынешней властью за ПриватБанк и другие кейсы?

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"Нет. Ну, то есть... Это вообще не связанные вещи. То есть, у нас нет вопроса мести", - с улыбкой отреагировал тот на вопрос интервьюера.

Коломойский заявил, что для него Зеленский - это "не персоналия", а "некий символ". "Символ смены поколений. Украина нуждается не в одном Зеленском, а в миллионах Зеленских", - отметил он.

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Зеленский в следующем эпизоде программы заявил, что поддержки со стороны олигарха у него нет: "Я никакая не игрушка в руках Коломойского".

В ответ на слова журналиста "пообещайте сейчас, что в случае вашего избрания расследования о миллиардах, которые якобы украл Коломойский, продолжатся", Зеленский сказал, что "все мы перед законом равны, будь то человек, будь то олигарх или крупнейший бизнесмен".

"Если кто-то что-то украл и это доказано правоохранительными органами, этот человек обязан вернуть. Никто ничего закрывать не будет", - заверил он сотрудника Би-би-см.

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Проблема в том, резюмировал журналист, что система правосудия в Украине "насквозь прогнила и судей запросто можно подкупить".

Ранее расследование программы Схемы показало, что Зеленский передвигается в сопровождении минивэна из группы Приват Коломойского.

Видео: BBC Newsnight

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Теги: Владимир Зеленский, выборы, видео, игорь коломойский, выборы-2019, комментарий
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