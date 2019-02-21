Тест LIGA.net. Угадай олигарха по коронной фразе

Журналисты LIGA.net два десятилетия изучают украинских олигархов и рассказывают лучшие истории о них. Увы, несмотря на деолигархизацию, крупный бизнес продолжает влиять на власть и политические процессы в стране - если не напрямую деньгами, то с помощью подконтрольных телеканалов, что хорошо видно на этих выборах. А вы хорошо знаете украинских олигархов Игоря Коломойского, Дмитрия Фирташа, Виктора Пинчука, Рината Ахметова? Новый тест точно ответит на этот вопрос.
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