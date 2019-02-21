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21.02.2019, 18:05

Тест LIGA.net. Угадай олигарха по коронной фразе

Тест LIGA.net. Угадай олигарха по коронной фразе - Фото
Слева-направо: Виктор Пинчук, Игорь Коломойский, Дмитрий Фирташ, Ринат Ахметов (коллаж - LIGA.net)

"Ну так что, кофе идешь пить?"

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Журналисты LIGA.net два десятилетия изучают украинских олигархов и рассказывают лучшие истории о них. Увы, несмотря на деолигархизацию, крупный бизнес продолжает влиять на власть и политические процессы в стране - если не напрямую деньгами, то с помощью подконтрольных телеканалов, что хорошо видно на этих выборах. А вы хорошо знаете украинских олигархов Игоря Коломойского, Дмитрия Фирташа, Виктора Пинчука, Рината Ахметова? Новый тест точно ответит на этот вопрос.

Подсказки ищите в материалах наших журналистов:

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Теги: виктор пинчук, ринат ахметов, дмитрий фирташ, игорь коломойский, олигархи
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