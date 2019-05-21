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21.05.2019, 20:04

Зеленский назначил бизнес-партнера своим первым помощником

Зеленский назначил бизнес-партнера своим первым помощником - Фото
Сергей Шефир (скриншот видео)

Президент Владимир Зеленский назначил своим первым помощником Сергея Шефира

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Президент Владимир Зеленский назначил своим первым помощником Сергея Шефира . Соответствующий указ опубликован на сайте АП.

"Назначить Шефира Сергея Нахмановича первым помощником президента Украины", - сказано в указе.

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Ранее Шефир в одном из интервью сообщил, что он уже седьмой год бизнес-партнер Игоря Коломойского в телевизионном бизнесе.

Шефир является одним из владельцев студии Квартал 95.

7 мая он заявил, что Зеленский передал бизнес в управление своим бизнес-партнерам с гарантией возврата через пять лет.

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Теги: Владимир Зеленский, администрация президента, Сергей Шефир
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