Зеленский назначил бизнес-партнера своим первым помощником

Президент Владимир Зеленский назначил своим первым помощником Сергея Шефира . Соответствующий указ опубликован на сайте АП.
"Назначить Шефира Сергея Нахмановича первым помощником президента Украины", - сказано в указе.
Ранее Шефир в одном из интервью сообщил, что он уже седьмой год бизнес-партнер Игоря Коломойского в телевизионном бизнесе.
Шефир является одним из владельцев студии Квартал 95.
7 мая он заявил, что Зеленский передал бизнес в управление своим бизнес-партнерам с гарантией возврата через пять лет.