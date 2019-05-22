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22.05.2019, 14:12

Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского

Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского - Фото
Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спикер парламента Андрей Парубий закрыл заседание

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Верховная Рада не включила в повестку дня президентские законопроекты по выборам и госзакупкам, передает корреспондент LIGA.net.

За то, чтобы включить в повестку дня проект изменений в некоторые законы в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов Украины 10319, а также альтернативный проект 10319-1 проголосовали 92 депутата при 226 необходимых.

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Проектом предлагалось отменить мажоритарную и проводить выборы только по пропорциональной системе, по закрытым партийным спискам. Проходной барьер планировалось снизить с 5% до 3%.

Также Рада не включила в повестку дня президентский проект изменений в закон о госзакупках. За проголосовали 127 депутатов при 226 необходимых.

Сегодня в Верховную Раду был внесен президентский законопроект о правках в избирательное законодательство, а также законопроект о внесении изменений в закон о публичных закупках.

Ранее спикер Рады Андрей Парубий сообщил, что президент Владимир Зеленский предложил изменить систему выборов и госзакупок одним законопроектом.

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Теги: верховная рада, Владимир Зеленский, выборы, законопроект, госзакупки
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