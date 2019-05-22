Закон Зеленского подан с грубым нарушением регламента - Парубий

Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский предложил изменить систему выборов и госзакупок одним законопроектом. Об этом сообщил спикер Андрей Парубий сегодня, 22 мая, открывая внеочередное заседание парламента.

Сотрудники аппарата Верховной Рады помогают президенту привести проект в соответствие с Конституцией, сказал Парубий.

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Глава парламента отметил, что один из предложенных президентом законопроектов зарегистрирован.

"Другой подан в 11.45 с грубыми нарушениями регламента. Предлагалось изменить и систему выборов и систему публичных закупок в одном законе", - сказал он.

Спикер также сообщил, что сотрудники аппарата сейчас помогают представителю президента привести законопроект в соответствие с Конституцией. По его словам, как только работа над проектом завершится он будет зарегистрирован.

Ранее Парубий написал обращение к Зеленскому с просьбой конкретизировать номера законопроектов, которые тот хочет рассмотреть на внеочередном заседании Верховной Рады.

Вчера Парубий писал у себя в Facebook, что Зеленский начал работу на посту с нарушения Конституции.