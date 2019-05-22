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22.05.2019, 10:58

Парубий - Зеленскому: Конкретизируйте номера законопроектов

Парубий - Зеленскому: Конкретизируйте номера законопроектов - Фото
Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Председатель Верховной Рады попросил президента указать, какие именно законопроекты тот хочет рассмотреть на сегодняшнем внеочередном заседании

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Спикер парламента Андрей Парубий написал обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой конкретизировать номера законопроектов, которые тот хочет рассмотреть на внеочередном заседании Верховной Рады. 

Заседание начнется сегодня, 22 мая, в 12:00.

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Парубий написал, что по регламенту при формировании повестки заседания Рады нужно указать номера законопроектов для рассмотрения.

Вчера Зеленский направил обращение к председателю Рады с просьбой о созыве внеочередного заседания. До этого президент подписал указ о роспуске парламента и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

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Теги: Владимир Зеленский, андрей парубий, верховная рада
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