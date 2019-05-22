Парубий - Зеленскому: Конкретизируйте номера законопроектов

Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спикер парламента Андрей Парубий написал обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой конкретизировать номера законопроектов, которые тот хочет рассмотреть на внеочередном заседании Верховной Рады.

Заседание начнется сегодня, 22 мая, в 12:00.

Реклама

Парубий написал, что по регламенту при формировании повестки заседания Рады нужно указать номера законопроектов для рассмотрения.

Вчера Зеленский направил обращение к председателю Рады с просьбой о созыве внеочередного заседания. До этого президент подписал указ о роспуске парламента и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

Читайте также: Зеленский назначил замов главы АП и советников: полный список