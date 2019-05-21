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21.05.2019, 20:39

Зеленский назначил замов главы АП и советников: полный список

Зеленский назначил замов главы АП и советников: полный список - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба)

Должности получили друзья, бизнес-партнеры, бывшие коллеги по Кварталу 95 и члены избирательного штаба

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Президент Владимир Зеленский сделал ряд назначений на должности советников президента и заместителей главы Администрации президента Андрея Богдана. Соответствующие указы опубликованы на сайте АП. 

Первым заместителем главы Администрации президента назначен исполнительный продюсер Квартала 95 Сергей Трофимов.

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Также Зеленский назначил заместителем главы Администрации президента сценариста Квартала 95 Юрия Костюка.

Заместителями главы АП стали бывший член НАПК Руслан Рябошапка, экс-заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, основатель продакшн-студии Гуд Медиа Кирилл Тимошенко.

Помощником президента Зеленский назначил Андрея Ермака.

Советником президента - представителем президента в Верховной Раде стал доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины Руслан Стефанчук.

Еще одним своим советником Зеленский назначил куратора своей избирательной диджитал-кампании Михаила Федорова.

Ранее Зеленский назначил своим первым помощником своего близкого друга и бизнес-партнера по Кварталу 95 Сергея Шефира.

дополняется

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Теги: Владимир Зеленский, советник, администрация президента, Сергей Шефир
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