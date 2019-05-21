Зеленский назначил заместителями главы АП людей из Квартала 95

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Трофимова первым заместителем главы Администрации президента.
Также Зеленский назначил заместителем главы Администрации президента Юрия Костюка.
Трофимов является исполнительным продюсером студии Квартал 95. Костюк - сценарист сериалов и кинофильмов Квартала 95.
Костюк, в частности, придумывал образы для героев и сюжетные линии фильма "Слуга народа".
Соответствующие указы опубликованы на сайте АП.
Ранее Зеленский назначил юриста Андрея Богдана главой Администрации президента.