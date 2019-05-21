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21.05.2019, 20:20

Зеленский назначил заместителями главы АП людей из Квартала 95

Зеленский назначил заместителями главы АП людей из Квартала 95 - Фото
Администрация президента Украины (фото - iStock/Global Images Ukraine)

Продюсер и сценарист Квартала 95 стали заместителями главы Администрации президента

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Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Трофимова первым заместителем главы Администрации президента.

Также Зеленский назначил заместителем главы Администрации президента Юрия Костюка.

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Трофимов является исполнительным продюсером студии Квартал 95. Костюк - сценарист сериалов и кинофильмов Квартала 95.

Костюк, в частности, придумывал образы для героев и сюжетные линии фильма "Слуга народа".

Соответствующие указы опубликованы на сайте АП.

Ранее Зеленский назначил юриста Андрея Богдана  главой Администрации президента.

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Теги: Владимир Зеленский, андрей богдан, Юрий Костюк, сергей трофимов
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