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22.05.2019, 13:28

Зеленский внес законопроект о выборах в Раду, есть полный текст

Зеленский внес законопроект о выборах в Раду, есть полный текст - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

На сайте парламента появился документ с полным текстом того, что предлагает президент

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В Верховную Раду внесен президентский законопроект о правках в избирательное законодательство. Об этом на внеочередном заседании сообщил спикер парламента Андрей Парубий.

Подтверждение этому в виде карточки законопроекта Владимира Зеленского опубликовано на сайте Рады. Полный текст документа доступен по этой ссылке в формате docx.

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"Высокий избирательный барьер, который ... составляет 5%, препятствует обновлению политических элит и появление новых лиц в парламенте", - говорится в тексте. Его предлагают снизить до 3%.

Кроме того, в законопроекте речь идет о том, что предстоящие выборы "должны проводиться по одной из избирательных систем, которые применялись на выборах в Украине раньше и понятны для избирателей". "Такой избирательной системой является пропорциональная избирательная система с закрытыми партийными списками", - пишут у Зеленского.

Вчера на сайте АП опубликовали указ о роспуске нынешней Рады. Досрочные выборы назначены на 21 июля. Есть вариант, как опротестовать этот указ. Спикер парламента заявил вчера из-за назначений в АП, что Зеленский начал каденцию с нарушения КонституцииLIGA.net перечислила и коротко рассказала о тех, кого президент вчера привел на Банковую.

Тема дня: Зачем Зеленскому досрочные выборы в Верховную Раду

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Теги: верховная рада, выборы, досрочные выборы, законопроект
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