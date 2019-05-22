Зеленский внес законопроект о выборах в Раду, есть полный текст

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В Верховную Раду внесен президентский законопроект о правках в избирательное законодательство. Об этом на внеочередном заседании сообщил спикер парламента Андрей Парубий.

Подтверждение этому в виде карточки законопроекта Владимира Зеленского опубликовано на сайте Рады. Полный текст документа доступен по этой ссылке в формате docx.

Реклама

"Высокий избирательный барьер, который ... составляет 5%, препятствует обновлению политических элит и появление новых лиц в парламенте", - говорится в тексте. Его предлагают снизить до 3%.

Кроме того, в законопроекте речь идет о том, что предстоящие выборы "должны проводиться по одной из избирательных систем, которые применялись на выборах в Украине раньше и понятны для избирателей". "Такой избирательной системой является пропорциональная избирательная система с закрытыми партийными списками", - пишут у Зеленского.

Вчера на сайте АП опубликовали указ о роспуске нынешней Рады. Досрочные выборы назначены на 21 июля. Есть вариант, как опротестовать этот указ. Спикер парламента заявил вчера из-за назначений в АП, что Зеленский начал каденцию с нарушения Конституции. LIGA.net перечислила и коротко рассказала о тех, кого президент вчера привел на Банковую.

Тема дня: Зачем Зеленскому досрочные выборы в Верховную Раду