Зеленский зарегистрировал первый законопроект

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба)

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде первый законопроект. Он касается внесения изменений в закон о публичных закупках, а именно – о закупках во время избирательного процесса. Проект закона опубликован на сайте парламента.

Документ №10317 внесен был сегодня и направлен на рассмотрение. Он определен президентом как неотложный.

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В объяснительной записке к законопроекту указано, что он разработан "с целью обеспечения организации подготовки и проведения выборов". "Учитывая быстротечность избирательного процесса и краткосрочность работы окружных избирательных комиссий, закупку таких товаров и услуг необходимо проводить неотложно…", - говорится в записке.

Ранее сегодня социолог Ирина Бекешкина заявила, что, по ее мнению, Зеленский избирательно слышит "голос народа" при обсуждении избирательной системы.