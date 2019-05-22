Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
22.05.2019, 08:25

"Слуга народа" слышит народ избирательно - Бекешкина о выборах

"Слуга народа" слышит народ избирательно - Бекешкина о выборах - Фото
Ирина Бекешкина (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава фонда Демократические инициативы напомнила, что в соцопросах большинство граждан поддерживает пропорциональную систему с открытыми списками

Реклама
Реклама

Президент Владимир Зеленский избирательно слышит "голос народа" при обсуждении избирательной системы. Об этом у себя в Facebook написала директор фонда Демократические инициативы, социолог Ирина Бекешкина.

"Если "слуга народа" так прислушивается к голосу народа, то, очевидно, следует принять выбора систему с открытыми списками. Из опроса Дем. инициатив и КМИС, март 2019:
"По Вашему мнению, за какой избирательной системе должны происходить следующие выборы в Верховную Раду?"
По пропорциональной системе, когда все депутаты избираются по партийным спискам, которые формируют партии - 9,8%.
По пропорциональной системе с открытыми списками, когда избиратели могут голосовать не только за партию, но и за отдельных кандидатов из списка, который определяет порядок их прохождения в Верховную Раду - 37,3%.
По мажоритарной системе, когда все депутаты избираются в округах - 12,1%.
По такой, как сейчас - половина депутатов избирается по списку, половина - в округах 12,3%.
Затрудняюсь ответить - 28,6%", - напомнила она.

Реклама

По словам главы фракции Самопомощь Олега Березюка, Зеленский предлагает Раде собраться на внеочередное заседание и принять изменения в действующий закон о выборах, где забираются все статьи о мажоритарке и снижается проходной барьер до 3%. "Есть еще вопрос императивного мандата", - рассказал Березюк.

Вчера, 21 мая, на сайте Администрации президента опубликовали указ о роспуске Верховной Рады.

Зеленский обратился к спикеру Андрею Парубию с требованием созвать внеочередное заседание Рады, и Парубий издал распоряжение о созыве внеочередного заседания на 22 мая.

Отправить:
Распечатать:
Теги: верховная рада, Владимир Зеленский, выборы, ирина бекешкина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 