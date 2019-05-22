"Слуга народа" слышит народ избирательно - Бекешкина о выборах

Ирина Бекешкина (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский избирательно слышит "голос народа" при обсуждении избирательной системы. Об этом у себя в Facebook написала директор фонда Демократические инициативы, социолог Ирина Бекешкина.

"Если "слуга народа" так прислушивается к голосу народа, то, очевидно, следует принять выбора систему с открытыми списками. Из опроса Дем. инициатив и КМИС, март 2019:

"По Вашему мнению, за какой избирательной системе должны происходить следующие выборы в Верховную Раду?"

По пропорциональной системе, когда все депутаты избираются по партийным спискам, которые формируют партии - 9,8%.

По пропорциональной системе с открытыми списками, когда избиратели могут голосовать не только за партию, но и за отдельных кандидатов из списка, который определяет порядок их прохождения в Верховную Раду - 37,3%.

По мажоритарной системе, когда все депутаты избираются в округах - 12,1%.

По такой, как сейчас - половина депутатов избирается по списку, половина - в округах 12,3%.

Затрудняюсь ответить - 28,6%", - напомнила она.

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По словам главы фракции Самопомощь Олега Березюка, Зеленский предлагает Раде собраться на внеочередное заседание и принять изменения в действующий закон о выборах, где забираются все статьи о мажоритарке и снижается проходной барьер до 3%. "Есть еще вопрос императивного мандата", - рассказал Березюк.

Вчера, 21 мая, на сайте Администрации президента опубликовали указ о роспуске Верховной Рады.

Зеленский обратился к спикеру Андрею Парубию с требованием созвать внеочередное заседание Рады, и Парубий издал распоряжение о созыве внеочередного заседания на 22 мая.