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21.05.2019, 13:42

Зеленский созывает Раду для изменения закона о выборах - Березюк

Зеленский созывает Раду для изменения закона о выборах - Березюк - Фото
Олег Березюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам лидера Самопомощи Олега Березюка, президент Владимир Зеленский хочет отказаться от мажоритарки и и снизить проходной барьер

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Президент Владимир Зеленский предлагает Раде собраться на внеочередное заседание и внести изменения в избирательное законодательство. Об этом журналистам сообщил нардеп и глава фракции Самопомощь Олег Березюк, передает корреспондент LIGA.net.

"Президент предлагает парламенту на внеочередном заседании принять изменения в действующий закон, где забираются все статьи о мажоритарке и снижается проходной барьер до 3%. Есть еще вопрос императивного мандата", - рассказал Березюк.

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По его словам, пункт об императивном мандате вызвал дискуссии среди фракций. Лидер Самопомощи отметил, что если Зеленский обратится к спикеру парламента Андрею Парубию, то он должен будет в течении трех дней созвать внеочередное заседание.

20 мая Зеленский принял присягу президента и объявил о решении распустить парламент. Также он предложил правительству Владимира Гройсмана "не создавать проблем и написать заявление об отставке". В Окружном админсуде Киева сообщили, что не могут отменить решение или запретить Центризбиркому подготовку к выборам.

Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявила, что роспуск Верховной Рады - незаконный, но депутаты все равно приняли политическое решение президента. По ее словам, указ о выборах будет выпущен "на днях", а сами выборы могут состояться 21 или 28 июля.

Смотрите также: Зеленский в АП проводит встречу с Парубием и нардепами: фото

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Теги: Владимир Зеленский, андрей парубий, рада, олег березюк, роспуск
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