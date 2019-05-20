Зеленский предложил Кабмину Гройсмана подать в отставку

Зеленский

Президент Владимир Зеленский предлагает правительству Владимира Гройсмана не создавать проблем и написать заявление об отставке. Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады, выступая с инаугурационной речью.

"Позвольте мне процитировать одного американского актера, который стал классным американским президентом. Правительство не решает наших проблем, правительство и является нашей проблемой", - сказал он.

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Зеленский добавил, что не понимает правительство, которое только разводит руками и ничего не может сделать. "Это неправда, можете. Вы можете взять лист, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях. А не о следующих выборах", - отметил он.

Министры на это предложение отреагировали улыбками: скриншот прямой трансляции.

Сегодня в парламенте Зеленский принес присягу на верность украинскому народу. С этого момента он - официальный президент.

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