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21.05.2019, 13:22

БПП и НФ после встречи с Зеленским: Роспуск Рады - незаконный

БПП и НФ после встречи с Зеленским: Роспуск Рады - незаконный - Фото
Ирина Геращенко (скриншот)

Президент нарушил Конституцию и стандарты ОБСЕ, которые предписывают не менять избирательные правила за год до выборов, считает часть лидеров фракций

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Роспуск Верховной Рады - незаконный, но депутаты все равно приняли политическое решение президента. Об этом после встречи главы государста Владимира Зеленского с лидерами фракций на Банковой заявила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

По ее словам, указ о выборах будет выпущен "на днях", а сами выборы могут состояться 21 или 28 июля.

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Геращенко заявила, что президент хочет, пользуясь своим нынешним высоким рейтингом, завести в Раду как можно больше "своих" нардепов, и потому инициирует досрочные выборы.

"В то же время большинство присутствующих на консультации подчеркнули, что для этого нет никаких конституционных предпосылок, и это, безусловно, является нарушением закона... Политические силы, в том числе и БПП, выборов не боятся и к ним готовы", - сказала она.

Также обсуждалась возможность изменения законодательства, и глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что стандарты ОБСЕ, которые Украина должна соблюдать, рекомендуют не изменять избирательное законодательство за год до выборов.

Зеленский, по словам Геращенко, инициирует внеочередную сессию Рады, на которой будут внесены правки в законы.

Глава фракции БПП Артур Герасимов подтвердил, что в БПП готовы к досрочным выборам, но заявил о нарушении Конституции президентом.

Позицию Геращенко и Герасимова поддержал также лидер фракции Народный фронт Максим Бурбак: "В Конституции, статье 90, четко прописаны основания для роспуска... Ни единого основания я не вижу <...> Депутаты Народного фронта приняли решение об участии в сомнительных досрочных выборах, никто за кресла не держится".

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Теги: верховная рада, Артур Герасимов, выборы, Ирина Геращенко, максим бурбак, роспуск
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