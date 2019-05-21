Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
21.05.2019, 12:53

Зеленский готовит указ о роспуске Рады, выборы - 21 или 28 июля

Зеленский готовит указ о роспуске Рады, выборы - 21 или 28 июля - Фото
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня на Банковой обсудили роспуск Верховной Рады

Реклама
Реклама

Лидер фракции Радикально партии Олег Ляшко после встречи на Банковой с президентом Владимиром Зеленским сообщил, что указ о роспуске Верховной Рады "будет в ближайшие дни", а выборы в парламент - 21 или 28 июля. Об этом он рассказал журналистам, передает корреспондент LIGA.net.

Сегодня, 20 мая, Зеленский провел на Банковой встречу с лидерами фракций по поводу роспуска Верховной Рады.

Реклама

Вчера он принял присягу на верность украинскому народу и вступил в должность. После инаугурации президент объявил о решении распустить парламент. Также он предложил правительству Владимира Гройсмана "не создавать проблем и написать заявление об отставке".

В Окружном админсуде Киева сообщили, что не могут отменить решение президента или запретить Центризбиркому подготовку к выборам.

Отправить:
Распечатать:
Теги: верховная рада, Владимир Зеленский, выборы, олег ляшко, роспуск
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 