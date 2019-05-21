Зеленский готовит указ о роспуске Рады, выборы - 21 или 28 июля

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер фракции Радикально партии Олег Ляшко после встречи на Банковой с президентом Владимиром Зеленским сообщил, что указ о роспуске Верховной Рады "будет в ближайшие дни", а выборы в парламент - 21 или 28 июля. Об этом он рассказал журналистам, передает корреспондент LIGA.net.

Сегодня, 20 мая, Зеленский провел на Банковой встречу с лидерами фракций по поводу роспуска Верховной Рады.

Реклама

Вчера он принял присягу на верность украинскому народу и вступил в должность. После инаугурации президент объявил о решении распустить парламент. Также он предложил правительству Владимира Гройсмана "не создавать проблем и написать заявление об отставке".

В Окружном админсуде Киева сообщили, что не могут отменить решение президента или запретить Центризбиркому подготовку к выборам.