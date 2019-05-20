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20.05.2019, 14:51

В суде заявили, что роспуск Рады отменить не смогут

В суде заявили, что роспуск Рады отменить не смогут - Фото
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Отменить указ президента о роспуске парламента не смогут ни суд, ни спикер парламента или его заместители

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Отмена указа президента о роспуске Верховной Рады судом не допускается, прямой запрет не предусмотрен законом. Об этом в Facebook сообщил судья-спикер Окружного админсуда Киева Богдан Санин.

Он пояснил, что иск к Центральной избирательной комиссии о запрете подготовки выборов суд рассматривать не может, это не предусмотрено законом.

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Санин также сообщил, что избирательный процесс внеочередных выборов депутатов начинается со следующего дня после публикации указа президента о роспуске. Сейчас парламент де-юре еще не считается распущенным, поскольку нет указа. Документ принимается после консультаций с главой Рады, его заместителями и главами фракций.

Санин уточнил, что, если глава Рады, его заместители или главы фракций не согласны с позицией президента, отменить решение они не имеют полномочий.

"Сейчас Конституция Украины таких ограничений не предусматривает. Это консультирование. Их позиция и мысли могут быть учтены президентом Украины, но они не могут заблокировать принятие указа, если есть основания", - пояснил представитель суда.

Сегодня во время инаугурации президент Владимир Зеленский сообщил о решении распустить парламент.

Позже стало известно, что консультации с главами фракций пройдут завтра, 21 мая, в 10 утра в Администрации президента на Банковой.

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Теги: Владимир Зеленский, парламент, роспуск рады
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