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20.05.2019, 13:54

Зеленский зовет глав фракций обсудить роспуск Рады

Зеленский зовет глав фракций обсудить роспуск Рады - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Роспуск парламента обсудят завтра на Банковой

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Президент Владимир Зеленский приглашает глав парламентских фракций, чтобы обсудить роспуск Верховной Рады. Об этом в Facebook сообщил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Консультации пройдут завтра, 21 мая, в 10 утра в Администрации президента на Банковой.

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Сегодня в парламенте Зеленский принес присягу на верность украинскому народу. С этого момента он - официальный президент.

После инаугурации он объявил о решении распустить парламент. Также президент предложил правительству Владимира Гройсмана "не создавать проблем и написать заявление об отставке".

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Теги: Владимир Зеленский, парламент, роспуск рады
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