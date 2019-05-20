Зеленский повздорил с Ляшко из-за русского языка в Раде: видео

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Лидер "радикалов" перебил говорящего по-русски президента репликой, что можно говорить и по-украински - в оккупации, мол, украинский язык понимают

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Во время инаугурационной речи президента Владимира Зеленского, который в какой-то момент перешел с украинского языка на русский, произошла его перепалка с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко.

Когда Зеленский говорил о жителях временно оккупированных территорий, он говорил по-русски. Ляшко из зала Рады сделал замечание, что "они понимают украинский язык". Президент прервался.

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"Они понимают украинский язык? Да? Большое спасибо. Спасибо, что вы продолжаете делить людей, господин Ляшко. Потому что - украинец, а мы все украинцы, где бы мы ни жили... Потому что украинец - это не в паспорте, украинец - это здесь, в сердце. Я точно это знаю. Знаю от бойцов, которые защищают Украину, наших героев, как украиноязычных, так и русскоговорящих", - ответил Зеленский.

Сегодня Зеленский принял решение распустить Раду и предложил Кабмину подать в отставку. LIGA.net вела полноформатную хронику этого события.

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Видео: 112 Украина

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Теги: Владимир Зеленский, конфликт, олег ляшко
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