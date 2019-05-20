Зеленский повздорил с Ляшко из-за русского языка в Раде: видео

Во время инаугурационной речи президента Владимира Зеленского, который в какой-то момент перешел с украинского языка на русский, произошла его перепалка с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко.

Когда Зеленский говорил о жителях временно оккупированных территорий, он говорил по-русски. Ляшко из зала Рады сделал замечание, что "они понимают украинский язык". Президент прервался.

Реклама

"Они понимают украинский язык? Да? Большое спасибо. Спасибо, что вы продолжаете делить людей, господин Ляшко. Потому что - украинец, а мы все украинцы, где бы мы ни жили... Потому что украинец - это не в паспорте, украинец - это здесь, в сердце. Я точно это знаю. Знаю от бойцов, которые защищают Украину, наших героев, как украиноязычных, так и русскоговорящих", - ответил Зеленский.

Сегодня Зеленский принял решение распустить Раду и предложил Кабмину подать в отставку. LIGA.net вела полноформатную хронику этого события.

Читайте также: "Сувениров не нужно". Зеленский зовет домой заграничных украинцев

Видео: 112 Украина