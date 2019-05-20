Зеленский повздорил с Ляшко из-за русского языка в Раде: видео

Во время инаугурационной речи президента Владимира Зеленского, который в какой-то момент перешел с украинского языка на русский, произошла его перепалка с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко.
Когда Зеленский говорил о жителях временно оккупированных территорий, он говорил по-русски. Ляшко из зала Рады сделал замечание, что "они понимают украинский язык". Президент прервался.
"Они понимают украинский язык? Да? Большое спасибо. Спасибо, что вы продолжаете делить людей, господин Ляшко. Потому что - украинец, а мы все украинцы, где бы мы ни жили... Потому что украинец - это не в паспорте, украинец - это здесь, в сердце. Я точно это знаю. Знаю от бойцов, которые защищают Украину, наших героев, как украиноязычных, так и русскоговорящих", - ответил Зеленский.
Сегодня Зеленский принял решение распустить Раду и предложил Кабмину подать в отставку. LIGA.net вела полноформатную хронику этого события.
Читайте также: "Сувениров не нужно". Зеленский зовет домой заграничных украинцев
Видео: 112 Украина