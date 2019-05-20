"Сувениров не нужно". Зеленский зовет домой заграничных украинцев

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Обладающие знаниями и желанием строить успешную Украину украинцы могут вернуться на историческую родину и "стать сборной Исландии по футболу". Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своей первой речи на этой должности.

"И мы должны быть едины, ведь только тогда мы сильны. И сегодня я обращаюсь ко всем украинцам в мире. Нас 65 миллионов. Да, не удивляйтесь. Нас 65 миллионов – тех, кого родила украинская земля. Украинцы в Европе и Азии, в Северной и Южной Америке, Австралии и Африке – я обращаюсь ко всем украинцам на планете: вы нам очень нужны", - сказал он.

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Зеленский пообещал украинское гражданство "всем, кто готов строить новую, сильную и успешную Украину".

"Вы должны ехать в Украину не в гости, а домой, мы ждем вас. Сувениров из-за границы не нужно, привезите нам, пожалуйста, свои знания, опыт и ментальные ценности. Все это поможет нам начать новую эпоху. Скептики скажут: это фантастика, это невозможно. Но, может, это и есть наша национальная идея – объединившись, сделать невозможное, вопреки всему", - подчеркнул он.

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Президент напомнил, как сборная Исландии по футболу на чемпионате Европы устроила сенсацию.

"...Когда дантист, режиссер, пилот, студент и уборщик бились и защищали честь своей страны, и сделали это, хотя никто не верил. И это наш путь. Мы должны стать исландцами в футболе, израильтянами – в обороне родной земли, японцами – в технологиях, швейцарцами – в умении счастливо жить друг с другом, невзирая на какие-либо разногласия", - подчеркнул он.

"И наша самая первая задача – прекращение огня в Донбассе", - резюмировал Зеленский под продолжительные аплодисменты.

Сегодня Зеленский принял решение распустить Раду.