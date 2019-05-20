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20.05.2019, 10:26

Зеленский принес присягу президента Украины, получил булаву: фото

Зеленский принес присягу президента Украины, получил булаву: фото - Фото
Владимир Зеленский (скриншот)

Избранному президенту после принесения присяги вручили символы президентской власти

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Владимир Зеленский принес присягу президента Украины в главном зале Верховной Рады. Положив руку на Библию, избранный президент зачитал текст присяги.

После этого в зал был внесен штандарт и установлен возле места президента Украины. Зеленский занял место президента и скрепил текст присяги своей подписью. Затем в зал были внесены и вручены Зеленскому удостоверение президента Украины, гербовая печать и булава.

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"В этом удостоверении президента Украины заложены все мечты и надежды миллионов наших сограждан. Поэтому, вручая его вам, Центральная избирательная комиссия искренне поздравляет с избранием на эту высокую и, одновременно, самую ответственную должность нашего государства", - сказала, передавая Зеленскому документ, глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Фото: пресс-служба президента

Глава КСУ Наталья Шаптала вручила Зеленскому знак президента Украины, гербовую печать президента Украины и булаву президента Украины.

Во втором туре выборов президента в апреле 2019 года Зеленский победил действующего гаранта Конституции Петра Порошенко с результатом 73,22% против 24,45%.

Инаугурация Владимира Зеленского. Текстовая трансляция LIGA.net

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Теги: Владимир Зеленский, присяга, инаугурация
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