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20.05.2019, 10:46

Зеленский принял решение распустить Раду

Зеленский принял решение распустить Раду - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Украины подытожил свое выступление в парламенте тем, что дал нардепам два месяца на принятие нескольких важных законопроектов

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Шестой президент Украины Владимир Зеленский, принеся присягу и произнеся вступительную речь, заявил о роспуске Верховной Рады.

"Дорогие депутаты! Сегодня вечеринок не будет. Будем работать. Очень прошу вас принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовном преследовании за незаконное обогащение, а также многострадальный избирательный кодекс. И сделайте, пожалуйста, открытые списки!" - обратился он.

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Также Зеленский попросил парламент уволить главу СБУ, генпрокурора и министра обороны Украины.

"Это далеко не все, что вы можете сделать. У вас на это будет два месяца. Сделайте это и добавьте себе баллов на досрочные выборы! Я распускаю Верховную Раду! Слава Украине!" - подытожил он.

Инаугурация Владимира Зеленского. Текстовая трансляция LIGA.net

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Теги: верховная рада, Владимир Зеленский, роспуск
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