Зеленский в АП проводит встречу с Парубием и нардепами: фото

В Администрации президента Владимир Зеленский проводит встречу с главой Верховной Рады Андреем Парубием, его заместителями Ириной Геращенко и Оксаной Сыриод, лидерами парламентских фракций и групп. Об этом сообщает пресс-служба президента.

20 мая во время выступления на инаугурации Зеленский объявил о решении распустить Верховную Раду. Указа об этом пока нет: документ должен появиться после консультаций с председателем Рады, его заместителем, главами парламентских фракций.

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В Окружном админсуде Киева сообщили, что, по законодательству, отменить решение президента или запретить Центральной избирательной комиссии подготовку к выборам - не могут.

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