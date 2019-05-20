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20.05.2019, 17:32

Гройсман заявил об отставке с поста премьер-министра

Гройсман заявил об отставке с поста премьер-министра - Фото
Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Отставка премьер-министра влечет за собой отставку всего состава правительства, но за нее сначала должна проголосовать Верховная Рада

обновлено
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Премьер-министр Владимир Гройсман намерен подать в отставку после заседания Кабмина в среду, 22 мая. Об этом он заявил сегодня на брифинге, передает корреспондент LIGA.net.

"Я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства", - заявил он.

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В то же время, пресс-секретарь премьера Василий Рябчук на своей странице в Facebook выложил фото заявления об отставке, датированного 20 мая.

Согласно статье 115 Конституции Украины, отставка премьер-министра Украины влечет отставку всего состава Кабинета министров. В этом случае Верховная Рада формирует новый состав правительства в сроки и в порядке, определенные Конституцией. Премьер и министры, сложившие полномочия, продолжают исполнять свои полномочия до начала работы нового Кабмина.

Ранее сегодня в отставку подал министр обороны Степан Полторак.

В своей инаугурационной речи президент Владимир Зеленский предложил Кабмину Гройсмана уйти в отставку.

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Теги: владимир гройсман, отставка
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