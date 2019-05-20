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20.05.2019, 11:20

Полторак подал в отставку

Полторак подал в отставку - Фото
Степан Полторак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр обороны Степан Полторак подал в отставку

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Министр обороны Степан Полторак написал заявление об отставке утром сегодня, 20 мая. Об этом он сообщил у себя в Facebook, разместив заявление.

"Господин президент Украины - верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, с уважением отношусь к вашему конституционному праву определиться с министром обороны... и прошу вас рассмотреть в установленном порядке вопрос об увольнении меня с должности министра обороны Украины", - гласит заявление.

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"Честь имею", - добавил Полторак.

Избранный президент Владимир Зеленский во время инаугурации заявил, что необходимо уволить генпрокурора Юрия Луценко, главу СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака.

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Теги: степан полторак
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