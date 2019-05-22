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22.05.2019, 14:51

У Зеленского отреагировали на демарш Рады крылатым выражением

У Зеленского отреагировали на демарш Рады крылатым выражением - Фото
Руслан Стефанчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Парламентский представитель президента Руслан Стефанчук посетовал на то, что депутаты проигнорировали вчерашние договоренности со встречи в АП

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Верховная Рада не выполнила договоренности, которые были достигнуты вчера на совещании глав парламентских фракций у президента Владимира Зеленского на Банковой. Об этом заявил представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук, комментируя сегодняшний отказ депутатов рассматривать законопроекты от Администрации президента.

"Сегодняшний день показывает уровень доверия общества к парламенту и уровень того, насколько они боятся допустить к рассмотрению вопрос, который требует немедленных изменений. Мы понимаем, что там есть определенные нюансы, которые мы бы хотели сделать лучше. Но договоренности есть договоренности. Есть старый римский принцип pacta sunt servanda - "договора должны соблюдаться". Сегодня мы увидели их уровень отношения к договоренностям", - сказал он.

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По словам Стефанчука, президент имеет право "хоть каждый день созывать этот парламент", и у депутатов есть еще две пленарных недели, чтобы проголосовать то, о чем их просит глава государства.

"Думаю, мы сейчас сориентируемся и дадим ответ", - подытожил бывший идеолог предвыборного штаба Зеленского.

Сегодня в Раду внесли президентский законопроект о правках в избирательное законодательство, а также законопроект о внесении изменений в закон о публичных закупках. Парламент не захотел их рассматривать.

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Теги: верховная рада, выборы, реакция, демарш, Руслан Стефанчук
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