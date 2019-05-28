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28.05.2019, 08:10

Тимошенко предупредила: Голосуя за новую Раду, выбираете премьера

Тимошенко предупредила: Голосуя за новую Раду, выбираете премьера - Фото
Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Юлия Тимошенко предостерегла, что президент Владимир Зеленский может получить безраздельную власть над парламентом

На досрочных выборах в парламент избиратели будут голосовать не только за новый состав Рады, но и за будущего премьер-министра страны. Об этом заявила лидер партии ВО Батькивщина Юлия Тимошенко в эфире программы Свобода слова на ICTV.

"Люди выбрали президента и теперь практически сразу может произойти еще один выбор - это выбор не только нового парламента, не только нового большинства в парламенте, а еще будет избираться и премьер-министр", - заявила она.

Политик объяснила, что во главе партийных списков, как правило, "стоит кандидатура на должность премьер-министра".

"И именно поэтому сейчас люди будут решать: отдать абсолютное большинство безраздельно партии Слуга народа или, например, отдать часть голосов другим партиям, которые могут также работать в парламенте", - отметила Тимошенко.

20 мая Владимир Зеленский вступил в должность президента и сразу же заявил, что распускает Раду и 21 мая подписал указ о досрочных выборах. Выборы в парламент назначены на 21 июля. На пресс-конференции Слуги народа 27 мая было сказано, что программа-максимум у партии - единолично сформировать коалицию без других фракций за счет мажоритарщиков. При этом на созванном по просьбе Зеленского заседании Рады 22 мая его идею об отмене мажоритарки и снижении проходного барьера до 3% даже не включили в повестку. У президента ответили крылатым выражением

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Теги: Слуга народа, Владимир Зеленский, премьер-министр, юлия тимошенко, выборы в Раду
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