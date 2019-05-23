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23.05.2019, 08:56

Вступил в силу указ Зеленского о роспуске Рады и выборах летом

Вступил в силу указ Зеленского о роспуске Рады и выборах летом - Фото
Верховная Рада (фото - Евгений Пилипенко / LIGA.net)

Текст указа был опубликован сегодня в газете правительства Урядовий кур'єр

Сегодня, 23 мая, вышел номер правительственной газеты Урядовий кур'єр с указом президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады VIII созыва.

Этим же указом на 21 июля назначены внеочередные парламентские выборы.

Таким образом, указ вступил в силу.

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20 мая Зеленский вступил в должность президента и сразу же заявил, что распускает Раду. 21 мая он подписал соответствующий указ о досрочном прекращении полномочий парламента и досрочных выборах.

Созванное по его просьбе заседание Рады вчера закончилось демаршем нардепов: идею Зеленского об отмене мажоритарной части выборов и снижении проходного барьера до 3% даже не включили в повестку. У президента отреагировали на это крылатым выражением.

Тема дня. Зеленский проиграл первый бой в Раде. Почему?

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Теги: верховная рада, выборы, роспуск
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