Вступил в силу указ Зеленского о роспуске Рады и выборах летом

Верховная Рада (фото - Евгений Пилипенко / LIGA.net)

Сегодня, 23 мая, вышел номер правительственной газеты Урядовий кур'єр с указом президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады VIII созыва.

Этим же указом на 21 июля назначены внеочередные парламентские выборы.

Таким образом, указ вступил в силу.

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20 мая Зеленский вступил в должность президента и сразу же заявил, что распускает Раду. 21 мая он подписал соответствующий указ о досрочном прекращении полномочий парламента и досрочных выборах.

Созванное по его просьбе заседание Рады вчера закончилось демаршем нардепов: идею Зеленского об отмене мажоритарной части выборов и снижении проходного барьера до 3% даже не включили в повестку. У президента отреагировали на это крылатым выражением.

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