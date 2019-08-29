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Хроника первого дня новой Верховной Рады: все важные события - Фото

Хроника первого дня новой Верховной Рады: все важные событияLive

Хроника первого дня новой Верховной Рады: все важные событияLive
29.08.2019, 11:17
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Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

29 августа в 10:00 открылось первое заседание Верховной Рады IX созыва. В этом парламенте президентская партия Слуга народа имеет большинство, достаточное для принятия законов без согласования с другими фракциями.

Сегодня депутаты приносят присягу, выбирают руководство парламента и, возможно, новый состав Кабмина. Также сегодня может быть назначен новый глава Службы безопасности Украины и новый генпрокурор.

В зал заседаний, помимо президента Владимира Зеленского, пришли также четверо его предшественников. Экс-президент Виктор Янукович смотрит трансляцию из России, куда сбежал в 2014 году.

Рабочая часть дня должна начаться с 13:00. Слуга народа собирается рассмотреть за день от 50 до 70 законопроектов и работать сегодня до упора.

29.08.2019
11:19

НВ поймали в кулуарах кандидата на должность главы комитета Рады по свободе слова Нестор Шуфрич (пророссийская партия ОПЗЖ) и спросили, как он будет бороться с российской пропагандой. Вот что из этого вышло:

11:14

Меджлис призвал новую Раду внести изменения в Конституцию по крымскотатарской автономии.

11:06

Киевский мэр Виталий Кличко также пришел в Раду и рассказал УП о президентских амбициях:

11:02

Соединенные Штаты отметились:

11:00

В Слуге народа говорят, что не будут вносить почти 500 правок в Конституцию: объяснили вчерашнее сообщение  об этом "усталостью" автора заявления.

10:56

Сопредседателями фракции Евросолидарность будут Ирина Геращенко и Артур Герасимов, сообщил источник в партии Интерфакс-Украина.

10:53

Удостоверение нардепа и значки новоизбранные парламентарии будут получать до 13:00, когда начнется работа в зале.

10:52

Под стенами Рады прямо сейчас проходят самые разные акции протеста, кто-то что-то говорит в мегафон:

10:51

Руслан Рябошапка не стал комментировать свое возможное назначение генпрокурором. Он лишь уточнил, что решение об этом примут в Раде сегодня.

10:47

На вчерашней встрече фракции СН с президентом Владимиром Зеленским тот сказал им: "Хлопці, пам'ятайте, кому ви даєте присягу". Это со слов Арахамии.

10:45

Далеко не все журналисты успели пройти в ложу прессы. На фото — лишь небольшая часть очереди представителей прессы:

10:42

Давид Арахамия (СН): "Закон об импичменте президента. Мы сегодня должны его рассмотреть и принять".

На вопрос, поддержит ли его партия Арсена Авакова как главу МВД в новом составе правительства, нардеп не ответил.

О назначении Нестора Шуфрича (ОПЗЖ) в комитет по свободе слова сказал следующее: "У нас есть приницип, что-то нужно отдавать оппозиции".

10:40

Отвечая на вопрос журналиста LIGA.net, комфортно ли ему в роли депутата, пятый президент Петр Порошенко сказал, что ему "комфортно в роли украинца".

10:37

Давид Арахамия от Слуги народа говорит, что партия готова работать "до 05:00 утра".

10:29

Новой Раде напомнили о цене независимости Украины. Это номер газеты с проектом "Мамы": на страницам - фото матерей бойцов, погибших на войне в Донбассе.

10:21

Депутаты принесли присягу, ее текст зачитал самый старший из них - представитель ОПЗЖ Юлий Иоффе.

10:14

Глава государства уже в зале:

Четверка прошлых президентов также здесь (фото - facebook.com/svyatoslav.tsegolkо):

10:08

Прямая трансляция заседания доступна здесь (откроется в новом окне).

10:05

Примерно в 10:05 началось заседание. На старт!

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Теги: верховная рада
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