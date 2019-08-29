29 августа в 10:00 открылось первое заседание Верховной Рады IX созыва. В этом парламенте президентская партия Слуга народа имеет большинство, достаточное для принятия законов без согласования с другими фракциями.

Сегодня депутаты приносят присягу, выбирают руководство парламента и, возможно, новый состав Кабмина. Также сегодня может быть назначен новый глава Службы безопасности Украины и новый генпрокурор.

В зал заседаний, помимо президента Владимира Зеленского, пришли также четверо его предшественников. Экс-президент Виктор Янукович смотрит трансляцию из России, куда сбежал в 2014 году.

Рабочая часть дня должна начаться с 13:00. Слуга народа собирается рассмотреть за день от 50 до 70 законопроектов и работать сегодня до упора.