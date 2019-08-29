29 августа в 10:00 открылось первое заседание Верховной Рады IX созыва. В этом парламенте президентская партия Слуга народа имеет большинство, достаточное для принятия законов без согласования с другими фракциями.
Сегодня депутаты приносят присягу, выбирают руководство парламента и, возможно, новый состав Кабмина. Также сегодня может быть назначен новый глава Службы безопасности Украины и новый генпрокурор.
В зал заседаний, помимо президента Владимира Зеленского, пришли также четверо его предшественников. Экс-президент Виктор Янукович смотрит трансляцию из России, куда сбежал в 2014 году.
Рабочая часть дня должна начаться с 13:00. Слуга народа собирается рассмотреть за день от 50 до 70 законопроектов и работать сегодня до упора.
НВ поймали в кулуарах кандидата на должность главы комитета Рады по свободе слова Нестор Шуфрич (пророссийская партия ОПЗЖ) и спросили, как он будет бороться с российской пропагандой. Вот что из этого вышло:
"Никто не должен быть ограничен в возможности получить и предоставить информацию". @berdynskykh_k запитала у Нестора Шуфрича, як він збирається боротися з пропагандою та чи буде він і надалі давати інтерв'ю росіянам, якщо він стане головою комітета з питань свободи слова? pic.twitter.com/50P3YVx3Mi— НВ (@tweetsNV) August 29, 2019
Меджлис призвал новую Раду внести изменения в Конституцию по крымскотатарской автономии.
Киевский мэр Виталий Кличко также пришел в Раду и рассказал УП о президентских амбициях:
"Всі хочуть заглянути у завтрашній день" - Кличко про президентські амбіції pic.twitter.com/CTQucHf4FI— Українська правда (@ukrpravda_news) August 29, 2019
Соединенные Штаты отметились:
В Слуге народа говорят, что не будут вносить почти 500 правок в Конституцию: объяснили вчерашнее сообщение об этом "усталостью" автора заявления.
Сопредседателями фракции Евросолидарность будут Ирина Геращенко и Артур Герасимов, сообщил источник в партии Интерфакс-Украина.
Удостоверение нардепа и значки новоизбранные парламентарии будут получать до 13:00, когда начнется работа в зале.
Под стенами Рады прямо сейчас проходят самые разные акции протеста, кто-то что-то говорит в мегафон:
Руслан Рябошапка не стал комментировать свое возможное назначение генпрокурором. Он лишь уточнил, что решение об этом примут в Раде сегодня.
На вчерашней встрече фракции СН с президентом Владимиром Зеленским тот сказал им: "Хлопці, пам'ятайте, кому ви даєте присягу". Это со слов Арахамии.
Далеко не все журналисты успели пройти в ложу прессы. На фото — лишь небольшая часть очереди представителей прессы:
Давид Арахамия (СН): "Закон об импичменте президента. Мы сегодня должны его рассмотреть и принять".
На вопрос, поддержит ли его партия Арсена Авакова как главу МВД в новом составе правительства, нардеп не ответил.
О назначении Нестора Шуфрича (ОПЗЖ) в комитет по свободе слова сказал следующее: "У нас есть приницип, что-то нужно отдавать оппозиции".
Отвечая на вопрос журналиста LIGA.net, комфортно ли ему в роли депутата, пятый президент Петр Порошенко сказал, что ему "комфортно в роли украинца".
Давид Арахамия от Слуги народа говорит, что партия готова работать "до 05:00 утра".
Новой Раде напомнили о цене независимости Украины. Это номер газеты с проектом "Мамы": на страницам - фото матерей бойцов, погибших на войне в Донбассе.
Депутаты принесли присягу, ее текст зачитал самый старший из них - представитель ОПЗЖ Юлий Иоффе.
Глава государства уже в зале:
Четверка прошлых президентов также здесь (фото - facebook.com/svyatoslav.tsegolkо):
Прямая трансляция заседания доступна здесь (откроется в новом окне).
Примерно в 10:05 началось заседание. На старт!