Дебютное заседание новой Верховной Рады: трансляция

Сегодня, 29 августа в 10:00, начнется первое заседание Верховной Рады IX созыва, в которой президентская партия Слуга народа имеет монобольшинство.
Hовоизбранные депутаты примут присягу и выберут руководство парламента. Также нардепы изберут председателей, первых замов, секретарей и членов комитетов Рады, нового премьер-министра и состав правительства. Будет назначен новый глава Службы безопасности Украины и новый генпрокурор.
В зал заседаний придет президент Владимир Зеленский.
После торжественной части заседания, которая должна закончиться до 12:00-13:00, политическая сила Зеленского во главе с ее лидером Дмитрием Разумковым намерена рассмотреть за один день от 50 до 70 законопроектов.
Среди проектов законов, которые сегодня могут рассмотреть:
- отмену депутатской неприкосновенности;
- введение процедуры импичмента президента;
- законопроект об ответственности депутата за несовершенную работу и механизм отзыва депутатов и ответственность депутатов перед своими избирателями;
- допуск частного сектора в космическую отрасль (коммерческий космос);
- вопрос сокращения количества депутатов до 300;
- противодействие "законодательному спаму";
- отмену госфинансирования политических партий, которые не прошли в парламент;
- изменения в законодательство по концессиям;
- отмену комиссии по вопросам приватизации.
Запасной стрим из Рады:
Представитель президента в Раде Руслан Стефанчук заявил, что Слуга народа готовит 465 инициатив по изменению Конституции.
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Видео: Радіо Свобода