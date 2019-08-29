Дебютное заседание новой Верховной Рады: трансляция

Сегодня, 29 августа в 10:00, начнется первое заседание Верховной Рады IX созыва, в которой президентская партия Слуга народа имеет монобольшинство.

Hовоизбранные депутаты примут присягу и выберут руководство парламента. Также нардепы изберут председателей, первых замов, секретарей и членов комитетов Рады, нового премьер-министра и состав правительства. Будет назначен новый глава Службы безопасности Украины и новый генпрокурор.

В зал заседаний придет президент Владимир Зеленский.

После торжественной части заседания, которая должна закончиться до 12:00-13:00, политическая сила Зеленского во главе с ее лидером Дмитрием Разумковым намерена рассмотреть за один день от 50 до 70 законопроектов.

Среди проектов законов, которые сегодня могут рассмотреть:

- отмену депутатской неприкосновенности;

- введение процедуры импичмента президента;

- законопроект об ответственности депутата за несовершенную работу и механизм отзыва депутатов и ответственность депутатов перед своими избирателями;

- допуск частного сектора в космическую отрасль (коммерческий космос);

- вопрос сокращения количества депутатов до 300;

- противодействие "законодательному спаму";

- отмену госфинансирования политических партий, которые не прошли в парламент;

- изменения в законодательство по концессиям;

- отмену комиссии по вопросам приватизации.

Запасной стрим из Рады:

Представитель президента в Раде Руслан Стефанчук заявил, что Слуга народа готовит 465 инициатив по изменению Конституции.

Досрочные выборы в Раду состоялись 21 июля.

В парламент прошли: Слуга народа (43,16%), Оппозиционная платформа/За життя (13,05%), Батькивщина (8,18%), Европейская солидарность (8,10%) и Голос (5,82%).

Всего избрано 424 нардепа.

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Видео: Радіо Свобода