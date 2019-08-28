В Слуге народа озвучили план первого заседания Рады: много всего

29 августа на первом заседании Верховной Рады IX созыва партия Слуга народа планирует рассмотреть ряд законопроектов. Об этом сообщил новоизбранный народный депутат от СН Сергей Швец после встречи депутатов политсилы с президентом Владимиром Зеленским, передает Укринформ.
"Завтра после формальных процедур, обязательных и важных - принятие присяги, образования руководства парламента - мы будем принимать целый ряд законов, по крайней мере в первом чтении", - отметил Швец.
По его словам, будут рассматривать отмену депутатской неприкосновенности и законопроект о введении процедуры импичмента президента.
"Будем рассматривать и, очевидно, одобрять законопроект об ответственности непосредственно депутата за несовершенную работу и механизм отзыва депутатов и ответственность депутатов перед своими избирателями ", - рассказал Швец.
Также, по его словам, во время встречи обсуждали сокращение количества депутатов до 300, противодействие "законодательному спаму" и отмену госфинансирования политических партий, которые не прошли в парламент.
Также, как сказал Швец, планируются изменения в законодательство относительно концессий, допуск частного сектора в космической отрасли, отмена комиссии по вопросам приватизации.
По словам представителя СН, предполагается, что к полудню 29 августа вновь избранные депутаты примут присягу. В 13:00 они планируют начать законодательную работу.
Говоря о том, сколько планируется рассмотреть законопроектов 29 августа, Швец сказал, что озвучивались разные цифры - от 50 до 70.
Избранная народный депутат от СН Евгения Кравчук сообщила в Facebook, что 29 августа будет утверждено руководство парламента, депутаты изберут председателей, первых заместителей, секретарей и членов комитетов, нового премьер-министра и правительство. Она добавила, что уйдет с должности нынешний генеральный прокурор и будет назначен новый, также будет назначен глава СБУ.
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