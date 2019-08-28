В Слуге народа озвучили план первого заседания Рады: много всего

Заседание подготовительной депутатской группы (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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29 августа на первом заседании Верховной Рады IX созыва партия Слуга народа планирует рассмотреть ряд законопроектов. Об этом сообщил новоизбранный народный депутат от СН Сергей Швец после встречи депутатов политсилы с президентом Владимиром Зеленским, передает Укринформ.

"Завтра после формальных процедур, обязательных и важных - принятие присяги, образования руководства парламента - мы будем принимать целый ряд законов, по крайней мере в первом чтении", - отметил Швец.

По его словам, будут рассматривать отмену депутатской неприкосновенности и законопроект о введении процедуры импичмента президента.

"Будем рассматривать и, очевидно, одобрять законопроект об ответственности непосредственно депутата за несовершенную работу и механизм отзыва депутатов и ответственность депутатов перед своими избирателями ", - рассказал Швец.

Также, по его словам, во время встречи обсуждали сокращение количества депутатов до 300, противодействие "законодательному спаму" и отмену госфинансирования политических партий, которые не прошли в парламент.

Также, как сказал Швец, планируются изменения в законодательство относительно концессий, допуск частного сектора в космической отрасли, отмена комиссии по вопросам приватизации.

По словам представителя СН, предполагается, что к полудню 29 августа вновь избранные депутаты примут присягу. В 13:00 они планируют начать законодательную работу.

Говоря о том, сколько планируется рассмотреть законопроектов 29 августа, Швец сказал, что озвучивались разные цифры - от 50 до 70.

Избранная народный депутат от СН Евгения Кравчук сообщила в Facebook, что 29 августа будет утверждено руководство парламента, депутаты изберут председателей, первых заместителей, секретарей и членов комитетов, нового премьер-министра и правительство. Она добавила, что уйдет с должности нынешний генеральный прокурор и будет назначен новый, также будет назначен глава СБУ.

представитель президента в Верховной Раде заявил, что Слуга народа 465 инициатив по изменению Конституции. Сегодня Руслан Стефанчук заявил, что Слуга народа готовит

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