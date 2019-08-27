Утверждены кандидатуры глав комитетов Рады и их замов: список

Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Подготовительная депутатская группа утвердила кандидатуры глав парламентских комитетов.

Полный список утвержденных кандидатуры глав комитетов и их первых заместителей:

Комитет по вопросам финансов и таможенной политики - Даниил Гетманцев (Слуга народа), заместитель - Ярослав Железняк (Голос);

Комитет по вопросам бюджета - Юрий Аристов (СН);

Комитет по вопросам экономического развития - Дмитрий Наталуха (СН), заместитель - Сергей Тарута (Батькивщина);

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики - Александр Ткаченко (СН), заместитель - Ирина Констанкевич (самовыдвиженец);

Комитет по вопросам молодежи и спорта - Андрей Кожемякин (Батькивщина), заместитель - Жан Беленюк (СН);

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций - Сергей Бабак (СН), заместитель - Александр Лукашев (ОПЗЖ);

Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и АР Крым, национальных меньшинств и межнациональных отношений - Дмитрий Лубинец (ЕС), заместитель - Александр Ткаченко (СН);

Комитет по вопросам цифровой трансформации - Михаил Крячко (СН), заместитель - Сергей Рудик (ЕС);

Комитет по вопросам правовой политики - Ирина Венедиктова (СН), заместитель - Василий Нимченко (ОПЗЖ);

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики - Николай Сольский (СН);

Комитет по вопросам антикоррупционной политики - Анастасия Красносельская (СН), заместитель - Ярослав Юрчишин (Голос);

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности - Денис Монастырский (СН), заместитель - Вадим Васильчук (Голос);

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг - Андрей Герус (СН), заместитель - Алексей Кучеренко (Батькивщина);

Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры - Владимир Крейденко(СН), заместитель - Юлия Клименко (Голос);

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства - Андрей Клочко (СН), заместитель - Роман Лозинский (Голос);

Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки - Александр Завитневич (СН), заместитель - Михаил Заброцкий (ЕС);

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования - Михаил Радуцкий (СН);

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования - Олег Бондаренко (СН), заместитель - Степан Ивахив (самовыдвиженец);

Комитет по вопросам свободы слова - Нестор Шуфрич (ОПЗЖ);

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады - еще не решили;

Комитет по вопросам внешнеполитической политики и межпарламентского сотрудничества - Богдан Яременко (СН), заместитель - Григорий Немыря (Батькивщина);

Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом - Иванна Климпуш-Цинцадзе (ЕС), заместитель - Вадим Галайчук (СН);

Комитет по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов - Галина Третьякова (СН), Анжелика Лабунская (Батькивщина).

В целом представители Слуги народа получили около 80 руководящих должностей (кроме председателя - должности заместителей и секретарей) в комитетах, Оппозиционная платформа - за жизнь - 15 должностей, Батькивщина - 14, Голос - 13, внефракционных - 10, Европейская солидарность - 4.

За назначение председателей комитетов вновь избранные народные депутаты должны проголосовать на пленарном заседании Верховной Рады. Ближайшее заседание состоится в четверг, 29 августа.

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