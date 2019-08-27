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Главой комитета Рады по свободе слова будет Шуфрич

Главой комитета Рады по свободе слова будет Шуфрич - Фото
Нестор Шуфрич (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
27.08.2019, 20:46

Секретарем комитета - депутат Сергей Швец от Слуги народа

Представитель партии Оппозиционная платформа - За життя Нестор Шуфрич будет главой комитета по вопросам свободы слова Верховной Рады. Соответствующее решение принято на заседании подготовительной группы представителей парламентских партий 27 августа, сообщает 24 канал.

Его заместителем будет депутат от ВО Батькивщина. Кто именно займет эту должность, пока неизвестно.

Секретарем комитета будет депутат Сергей Швец от Слуги народа. Всего в комитете будет семь депутатов.

14 августа глава Слуги народа Дмитрий Разумков заверял, что партия якобы не собирается урезать полномочия комитета по свободе слова. Но при этом, по его словам, часть его функций передадут другим комитетам.

22 августа стало известно, что из числа вопросов, которыми будет заниматься новый комитет по свободе слова, исключили деятельность электронных и печатных СМИ, сети интернет и рекламу.

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