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Разумков двусмысленно ответил насчет комитета свободы слова

Разумков двусмысленно ответил насчет комитета свободы слова - Фото
Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
14.08.2019, 11:52

Главу Слуги народа спросили о возможном урезании полномочий комитета Рады по свободе слова. Сказал, что не урежут, но отдадут часть полномочий другим.

Президентская партия якобы не собирается урезать полномочия парламентского комитета по свободе, уверяет глава Слуги народа Дмитрий Разумков. Но при этом, по его словам перед заседанием подготовительной депутатской группы, часть ее функций передадут другим комитетам.

Комментируя по просьбе журналистов появившуюся в СМИ информацию о том, что Слуга народа предлагает урезать полномочия комитета по свободе слова, Разумков сказал следующее: "Вопрос не в урезании полномочий, а в передаче части предметов ведения другим комитетам".

Представитель президентской партии утверждает, что "ничего не урезается".

"Я думаю, что наоборот, полномочия будут расширяться, но, возможно, они не будут находиться в предмете ведения именно комитета по свободе слова", - выразился он.

СМИ ранее писали, что у этого комитета якобы могут забрать контроль над Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания и передать эту функцию в гуманитарный комитет. Последний, по данным НВ, может возглавить депутат Слуги народа, гендиректор 1+1 медиа Александр Ткаченко. Комитету по свободе слова якобы оставят только защиту прав граждан на информацию, прав и свобод сотрудников СМИ, а также обеспечение той самой свободы слова.

Ранее политсоветник президента Никита Потураев заявил, что комитеты по свободе слова и правам человека останутся в Раде IX созыва, но руководство этими структурами отдадут оппозиции. Кому именно, неизвестно.

Смотрите также: Слуга народа обнародовала свой список комитетов Рады

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свобода слова комитет Дмитрий Разумков
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