Комитет по свободе слова отдадут оппозиции – советник Зе-команды

Никита Потураев (фото - facebook.com/puap.org)

В Верховной Раде девятого созыва сохранятся комитеты по свободе слова и правам человека. Об этом в интервью Детектор медиа сказал новоизбранный депутат от Слуги народа и советник команды президента Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев.

Руководство этими комитетами, по словам Потураева, планируют отдать оппозиции.

Кто именно будет представлять оппозицию в Раде девятого созыва, пока неизвестно.

По информации НВ, гуманитарный и информационный комитет в Раде может возглавить депутат от партии Слуга народа, гендиректор 1+1 медиа Александр Ткаченко.

По результатам обработки 100% протоколов окружных избирательных комиссий по спискам партий Слуга народа набрала 43,16% голосов избирателей, Оппозиционная платформа - За жизнь - 13,05%, Батькивщина - 8,18%, Европейская солидарность - 8,10%, Голос - 5,82%.