Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Комитет по свободе слова отдадут оппозиции – советник Зе-команды

Комитет по свободе слова отдадут оппозиции – советник Зе-команды - Фото
Никита Потураев (фото - facebook.com/puap.org)
06.08.2019, 17:19

Также представитель оппозиции возглавит комитет по свободе слова

В Верховной Раде девятого созыва сохранятся комитеты по свободе слова и правам человека. Об этом в интервью Детектор медиа сказал новоизбранный депутат от Слуги народа и советник команды президента Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев.

Руководство этими комитетами, по словам Потураева, планируют отдать оппозиции.

Кто именно будет представлять оппозицию в Раде девятого созыва, пока неизвестно.

По информации НВ, гуманитарный и информационный комитет в Раде может возглавить депутат от партии Слуга народа, гендиректор 1+1 медиа Александр Ткаченко.

По результатам обработки 100% протоколов окружных избирательных комиссий по спискам партий Слуга народа набрала 43,16% голосов избирателей, Оппозиционная платформа - За жизнь - 13,05%, Батькивщина - 8,18%, Европейская солидарность - 8,10%, Голос - 5,82%.

Напишите нам
Слуга народа свобода слова комитет никита потураев
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 