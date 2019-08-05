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Кто возглавит комитеты Рады и фракцию Слуги народа: список – НВ

Кто возглавит комитеты Рады и фракцию Слуги народа: список – НВ - Фото
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
05.08.2019, 13:20

НВ опубликовало предварительный список кандидатур от партии Слуга народа на глав парламентских комитетов и во фракцию Слуга народа

4 августа в Трускавце закончилось недельное обучение будущих депутатов от партии Слуга народа, которое проводила Киевская школа экономики, где обсуждались кадровые назначения в Верховной Раде девятого созыва. Об этом сообщает НВ.

По информации НВ, предварительный список кандидатур от Слуги народа на глав парламентских комитетов и во фракцию Слуга народа выглядит следующим образом.

Кандидатуры на руководителей фракции:

Спикер парламента — Дмитрий Разумков

Вице-спикер — Руслан Стефанчук

Глава фракции СН — Давид Арахамия

Заместители главы фракции:

1) Галина Янченко

2) Дмитрий Соломчук

3) Юрий Мисягин

4) Павел Халимон

5) Евгения Кравчук

6) Павел Сушко

7) Юрий Корявченков (Юзик)

8) Юрий Кисель

9) Николай Тищенко

10) Вадим Струневич

11) Ольга Савченко

12) Максим Ткаченко

13) Артем Культенко

14) Роман Мулик

15) Елена Шуляк

Кандидатуры на должности глав комитетов в Верховной Раде:

1. Даниил Гетьманцев — комитет налоговой, таможенной и финансовой политики(предложение СН объединить 2 комитета в один — налоговой и таможенной политики и финансовой политики и банковской деятельности)

2. Дмитрий Наталуха — комитет по вопросам экономической политики

3. Юрий Аристов — комитет по вопросам бюджета

4. Александр Ткаченко — гуманитарный и информационный комитет

5. Сергей Бабак — комитет по вопросам науки и образования

6. Михаил Крячко — комитет по цифровизации и IT

7. Ирина Венедиктова — комитет по вопросам правовой политики и правосудия

8. Николай Сольский — комитет аграрной политики и земельных отношений

9. Анастасия Красносельская — комитет по вопросам предотвращения и противодействию коррупции

10. Денис Монастырский — комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности

11. Андрей Герус — комитет по вопросам топливо-энергетического комплекса

12. Владислав Криклий — комитет по вопросам инфраструктуры

13. Андрей Клочко — госстроительства, местного самоуправления

14. Александр Завитневич — комитет по вопросам национальной безопасности и обороны

15. Михаил Радуцкий — комитет по вопросам охраны здоровья

16. Олег Бондаренко — комитет по вопросам экологической политики

17. Сергей Кальченко — комитет по вопросам регламента и организации работы ВРУ

18. Богдан Яременко — комитет по вопросам иностранных дел

19. Мария Мезенцева — комитет по вопросам европейской интеграции

20. Галина Третьякова — комитет по вопросам соцполитики

3 августа сообщалось, что партию Слуга народа после возможного назначения Разумкова на пост спикера Верховной Рады может возглавить Александр Корниенко, а кандидатом на должность главы фракции является Арахамия.

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верховная рада Слуга народа Дмитрий Разумков Андрей Герус Руслан Стефанчук Давид Арахамия
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