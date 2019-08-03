Разумков не сказал, кто и сколько заплатил за тренинг в Трускавце

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Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков не смог сказать, сколько денег было потрачено на обучение будущих депутатов в Трускавце. По его словам, эта информация представляет коммерческую тайну. Об этом Разумков сказал на брифинге после встречи депутатов с президентом Владимиром Зеленским, сообщает корреспондент Укринформа

"Конечно стоимость мы считали, но я не могу сейчас ответить и озвучить. Во-первых, часть средств - это коммерческая тайна, и все узнают об этом во время обнародования отчета партии через НАПК. А кроме того, я лично не занимался организационными вопросами, не формировал бюджет этого мероприятия", - сказал Разумков.

29 июля, в Трускавце начался семидневный тренинг Киевской школы экономики (KSE) для избранных в Верховную Раду депутатов Слуги народа.