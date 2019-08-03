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В Слуге народа назвали возможных руководителей партии и фракции

В Слуге народа назвали возможных руководителей партии и фракции - Фото
Давид Арахамия (фото - LIGA.net)
03.08.2019, 21:09

У главы фракции Слуга народа будет 15 заместителей

Партию Слуга народа после возможного назначения Дмитрия Разумкова на пост спикера Верховной Рады может возглавить Александр Корниенко, а кандидатом на должность главы фракции является Давид Арахамия. Об этом сообщила в Facebook глава пресс-офиса Слуги народа и 112-1 номер списка партии Евгения Кравчук.

При этом Кравчук отметила, что у Арахамии будет 15 заместителей.

По информации СМИ, вся фракция будет поделена на 15 групп, каждую из которых будет возглавлять заместитель главы фракции.

"Также есть предложения по кандидатурам руководства комитетов Верховной Рады", - написала Кравчук.

С президентом Владимиром Зеленским, который сегодня приезжал в Трускавец, депутаты от Слуги народа "говорили об обучении и планировали дальнейшую работу".

"Есть общее понимание высокой ответственности, которая лежит на депутатах от Слуги народа. О прогулах, договорняках по голосованию, кнопкодавстве не может быть и речи. Спросят со всех - без исключения", - написала глава пресс-службы партии.

Ранее в Слуге народа заявили, что предложат кандидатом на пост спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, а на должность его зама – Руслана Стефанчука.

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Дмитрий Разумков Александр Корниенко Давид Арахамия
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