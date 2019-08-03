В Слуге народа рассказали, кого выдвинут на пост спикера Рады

Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президентская партия Слуга народа предложит кандидатом на пост спикера Верховной Рады председателя Дмитрия Разумкова. Как пишет УП, об этом заявил сам Разумков в Трускавце после встречи членов партии с президентом Владимиром Зеленским.

"На сегодняшний день партия будет предлагать меня в качестве кандидатуры на пост спикера Верховной Рады", - сказал он.

Глава партии добавил, что Слуга народа предложит на пост первого заместителя председателя Верховной Рады представителя президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука.

"Мы озвучили наши кадровые позиции по должностям, которые будет предлагать партия Слуга народа в будущей Верховной Раде. Были кадровые предложения по президии, по главам комитетов и их руководству", - добавил Разумков.

Ранее он заявлял, что вице-спикером Верховной Рады должен быть человек, который будет "работать, независимо от пребывания в оппозиции, на интересы Украины".

До этого Разумков говорил, что Слуга народа намерена распределять руководящие должности в органах власти, исходя не из квотного принципа, а учитывая личные качества кандидатов.