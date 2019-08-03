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В Слуге народа рассказали, кого выдвинут на пост спикера Рады

В Слуге народа рассказали, кого выдвинут на пост спикера Рады - Фото
Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
03.08.2019, 14:40

Глава президентской партии Дмитрий Разумков заявил, что его кандидатуру предложат на пост председателя парламента

Президентская партия Слуга народа предложит кандидатом на пост спикера Верховной Рады председателя Дмитрия Разумкова. Как пишет УП, об этом заявил сам Разумков в Трускавце после встречи членов партии с президентом Владимиром Зеленским.

"На сегодняшний день партия будет предлагать меня в качестве кандидатуры на пост спикера Верховной Рады", - сказал он.

Глава партии добавил, что Слуга народа предложит на пост первого заместителя председателя Верховной Рады представителя президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука.

"Мы озвучили наши кадровые позиции по должностям, которые будет предлагать партия Слуга народа в будущей Верховной Раде. Были кадровые предложения по президии, по главам комитетов и их руководству", - добавил Разумков.

Ранее он заявлял, что вице-спикером Верховной Рады должен быть человек, который будет "работать, независимо от пребывания в оппозиции, на интересы Украины".

До этого Разумков говорил, что Слуга народа намерена распределять руководящие должности в органах власти, исходя не из квотного принципа, а учитывая личные качества кандидатов.

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Дмитрий Разумков Руслан Стефанчук верховная рада Владимир Зеленский
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