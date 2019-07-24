Разумков сказал, кто должен быть вице-спикером Рады

Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Вице-спикером Верховной Рады должен быть человек, который будет работать, независимо от пребывания в оппозиции, на интересы Украины. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков.

"Я могу повторить свою уже высказанную позицию, что оппозиционным фракциям нужно будет определиться со своим статутом в парламенте и решить вопрос с кандидатурой на вице-спикера. И снова-таки, я считаю, что вице-спикером Верховной Рады должен быть человек, который будет работать, независимо от пребывания в оппозиции, на интересы Украины", - отметил Разумков.

Глава партии не исключает, что количество комитетов может быть уменьшено. "И, исходя из этого, есть, наверное, ключевые направления, которые должны будут остаться в ведении коалиционной фракции или фракций, а есть те, которые будут переданы оппозиционным силам", - добавил Разумков.

Отвечая на вопрос, кто его политические оппоненты, Разумков сказал: "Я думаю, что политическими оппонентами стала та политическая система, которая начала уходить весной, а сегодня продолжает покидать украинскую политику. Появились новые политические силы в парламенте, и это хороший сигнал".

Ранее Разумков заявлял, что президентская партия Слуга народа намерена распределять руководящие должности в органах власти, исходя не из квотного принципа, а учитывая личные качества кандидатов.

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