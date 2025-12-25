Украина ракетами Storm Shadow поразила Новошахтинский НПЗ под Ростовом

Этот завод – один из крупнейших на юге РФ, который обеспечивает армию оккупантов горючим

Поражение в России (Иллюстрация: Генштаб ВСУ)

Украинские пилоты поразили Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области России. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Удар нанесли Воздушные силы ВСУ 25 декабря крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow. Цель была поражена, зафиксированы многочисленные взрывы. Масштабы ущерба еще уточняются.

В Генштабе отметили, что этот завод является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге России и непосредственно вовлечен в обеспечение армии оккупантов. В частности, предприятие поставляет военным дизельное топливо и авиационный керосин.

Общий объем резервуаров завода составляет более 210 000 кубических метров.

"Силы обороны Украины продолжают принимать необходимые меры для подрыва военно-экономического потенциала российских захватчиков и принуждения Российской Федерации к прекращению вооруженной агрессии против Украины", – отметили в Генштабе.