В РФ поражены морской порт и один из крупнейших в мире газохимических комплексов – источник
В ночь на 25 декабря дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины успешно поразили два важных объекта нефтегазового сектора РФ. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в украинской спецслужбе.
Первым под атакой оказался морской порт Темрюк в Краснодарском крае. Там горят два резервуара с нефтепродуктами. Площадь пожара – около 2000 кв. м. К тушению привлечены 70 человек и 18 единиц техники.
Досталось и Оренбургскому газоперерабатывающему заводу. Это один из крупнейших в мире газохимических комплексов, перерабатывающий 37,5 млрд кубометров газа в год.
В результате прилета беспилотников произошло возгорание газа в трубопроводе эстакады установки 3У-70, которая очищает сырой газ от сероводорода и диоксида углерода. Технологический процесс на предприятии был приостановлен. Сервис FIRMS, отслеживающий возгорание в реальном времени по всему миру, зафиксировал пожар на заводе.
- В ночь на 22 декабря украинские дроны поразили морской нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" на территории Краснодарского края. Поврежден трубопровод, два причала и два судна. Также горело судно и возникло возгорание на территории резервуарного парка. Пожаром было охвачено свыше 1000 кв. м, его тушили более суток.
