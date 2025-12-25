В РФ поражены морской порт и один из крупнейших в мире газохимических комплексов – источник

Беспилотники СБУ в рождественскую ночь поразили порт Темрюк в Краснодарском крае и Оренбургский газоперерабатывающий завод

Порт Темрюк (Фото: ресурс россиян)

В ночь на 25 декабря дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины успешно поразили два важных объекта нефтегазового сектора РФ. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в украинской спецслужбе.

Первым под атакой оказался морской порт Темрюк в Краснодарском крае. Там горят два резервуара с нефтепродуктами. Площадь пожара – около 2000 кв. м. К тушению привлечены 70 человек и 18 единиц техники.

Досталось и Оренбургскому газоперерабатывающему заводу. Это один из крупнейших в мире газохимических комплексов, перерабатывающий 37,5 млрд кубометров газа в год.

В результате прилета беспилотников произошло возгорание газа в трубопроводе эстакады установки 3У-70, которая очищает сырой газ от сероводорода и диоксида углерода. Технологический процесс на предприятии был приостановлен. Сервис FIRMS, отслеживающий возгорание в реальном времени по всему миру, зафиксировал пожар на заводе.